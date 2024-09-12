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Потери Европы - сколько человек может лишиться рабочих мест после закрытия крупных заводов
Американские СМИ смакуют подробности европейских потерь. Пока только экономических. В Германии, локомотиве ЕС, на горизонте очередное закрытие производства. На этот раз заводов Volkswagen. А это на минуточку 120 тыс. рабочих мест.
Компания с 87-летней историей борется за выживание. Ее стоимость уменьшилась вчетверо по сравнению с годовым оборотом. Тенденция наблюдается 22 месяца, ранее такие рецессии никогда не длились больше 20. Все-таки трудно без дешевого российского газа.
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Первые дебаты между Трамп и Харрис, видимо, будут и последними. Дональд отказался от второго раунда. Он считает, что в телестудии бился не один на один с кандидатом от демократической партии, а сразу с тремя противниками. Имеются ввиду двое модераторов.
И проблемы не только в Германии. Даже в обласканной европейскими дотациями Польше закрываются предприятия. Например, завод бытовой техники Beko. Помниться, кто-то из польских чиновников благодарил США за подрыв "Северных потоков". Удивительные дела творятся в развитых капиталистических демократиях.
Цветущий сад увядает глазах. Задохнулась зеленая повестка, воздух перекрыли свои же правительства ограничениями и санкциями. Налоги растворяются в жерле воинствующего киевского режима. А заокеанский приказ на отказ от российских энергоносителей буквально стал выстрелом в голову европейской экономики.
"Паралич европейской экономики во многом связан с украинским конфликтом. То есть на самом деле общества, которые оказались в состоянии стресса и разрушения из-за санкций, - это европейские общества. Европа и Запад в целом терпят поражение в цивилизационном конфликте. Европа рушится", - высказал свое мнение французский историк Эммануэль Тодд.
Смертоносный выстрел пришелся в аккурат по производителям автомобилей. Почти треть основных заводов по производству легковушек пяти крупнейших европейских автопроизводителей столкнулась с недозагрузкой. Если ситуация не изменится, то удар получит экономика всего европейского региона, ведь автопром составляет более 7 % валового внутреннего продукта Евросоюза и обеспечивает более 13 млн рабочих мест. Пока.
"Они теряют продажи даже электромобилей, которые они производят в Китае. Идет очень острая конкуренция, назовем это ценовой войной, поэтому Volkswagen также должен скорректировать цены в Германии, что означает потерю денег", - подчеркнула глава немецкого центра автомобильных исследований Беатрикс Кейм.
На улице поначалу окажутся порядка 120 тыс. человек, которые обязательно скажут спасибо своим властям за провалившуюся "зеленую повестку".
Французская Michelin объявила о закрытии трех своих германских производств, останавливается крупнейший химический концерн BASF. Польша скоро лишится двух заводов производителя техники Beko, под сокращение попадут порядка 2 тыс. человек.
Гвоздь в крышку гроба - доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Анализ доказал, что Евросоюз теряет экономические преимущества и с трудом справляется с ростом цен. Но самое главное, европейская семья может в ближайшем будущем прекратить свое существование. От распада, как отмечается, может спасти только пересмотр устаревших амбиций и выход на ускоренный экономический рост. Но западные политики до последнего будут сидеть в болоте. Мол, вне зоны европейского комфорта жизни не существует, а значит, если уж тонем, то и других топим. Но просчитались. Тем, кто под их санкциями лишь прибавилось стимулов к дальнейшему развитию и сильной интеграции.
Ударит ли Украина вглубь России западными ракетами? Почему Байден напялил кепку Трампа, а тот отказался от второго раунда с Камалой? Подробности - в проекте "Тренды".
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