Американские СМИ смакуют подробности европейских потерь. Пока только экономических. В Германии, локомотиве ЕС, на горизонте очередное закрытие производства. На этот раз заводов Volkswagen. А это на минуточку 120 тыс. рабочих мест.

Компания с 87-летней историей борется за выживание. Ее стоимость уменьшилась вчетверо по сравнению с годовым оборотом. Тенденция наблюдается 22 месяца, ранее такие рецессии никогда не длились больше 20. Все-таки трудно без дешевого российского газа.

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И проблемы не только в Германии. Даже в обласканной европейскими дотациями Польше закрываются предприятия. Например, завод бытовой техники Beko. Помниться, кто-то из польских чиновников благодарил США за подрыв "Северных потоков". Удивительные дела творятся в развитых капиталистических демократиях.

Цветущий сад увядает глазах. Задохнулась зеленая повестка, воздух перекрыли свои же правительства ограничениями и санкциями. Налоги растворяются в жерле воинствующего киевского режима. А заокеанский приказ на отказ от российских энергоносителей буквально стал выстрелом в голову европейской экономики.

"Паралич европейской экономики во многом связан с украинским конфликтом. То есть на самом деле общества, которые оказались в состоянии стресса и разрушения из-за санкций, - это европейские общества. Европа и Запад в целом терпят поражение в цивилизационном конфликте. Европа рушится", - высказал свое мнение французский историк Эммануэль Тодд.

Смертоносный выстрел пришелся в аккурат по производителям автомобилей. Почти треть основных заводов по производству легковушек пяти крупнейших европейских автопроизводителей столкнулась с недозагрузкой. Если ситуация не изменится, то удар получит экономика всего европейского региона, ведь автопром составляет более 7 % валового внутреннего продукта Евросоюза и обеспечивает более 13 млн рабочих мест. Пока.

Немецкий Volkswagen намерен закрыть два завода. Радикальные меры руководство компании называет неизбежными, ссылаются на дороговизну тех же энергоносителей и признают неспособность конкурировать с Китаем.

"Они теряют продажи даже электромобилей, которые они производят в Китае. Идет очень острая конкуренция, назовем это ценовой войной, поэтому Volkswagen также должен скорректировать цены в Германии, что означает потерю денег", - подчеркнула глава немецкого центра автомобильных исследований Беатрикс Кейм.

На улице поначалу окажутся порядка 120 тыс. человек, которые обязательно скажут спасибо своим властям за провалившуюся "зеленую повестку".

Многотысячный марш бельгийских рабочих прошел в Брюсселе. Местные сотрудники Audi требуют спасения от неизбежного локаута. Предприятие, расположенное в пригороде столицы европейского сада, закрывается. Без работы останутся, по меньшей мере, 3 тыс. автостроителей.

Французская Michelin объявила о закрытии трех своих германских производств, останавливается крупнейший химический концерн BASF. Польша скоро лишится двух заводов производителя техники Beko, под сокращение попадут порядка 2 тыс. человек.

Гвоздь в крышку гроба - доклад бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Анализ доказал, что Евросоюз теряет экономические преимущества и с трудом справляется с ростом цен. Но самое главное, европейская семья может в ближайшем будущем прекратить свое существование. От распада, как отмечается, может спасти только пересмотр устаревших амбиций и выход на ускоренный экономический рост. Но западные политики до последнего будут сидеть в болоте. Мол, вне зоны европейского комфорта жизни не существует, а значит, если уж тонем, то и других топим. Но просчитались. Тем, кто под их санкциями лишь прибавилось стимулов к дальнейшему развитию и сильной интеграции.