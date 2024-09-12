Почему дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис провалились и на кого делают ставки социологи

Первые дебаты между Трамп и Харрис, видимо, будут и последними. Дональд отказался от второго раунда. Он считает, что в телестудии бился не один на один с кандидатом от демократической партии, а сразу с тремя противниками. Имеются ввиду двое модераторов.

Модераторы перебивали Трампа и действительно чаще придирались к его аргументам. При этом как-то легко прощали Камале откровенные ляпы в заявлениях, как будто они на зарплате у Демпартии. Уже постфактум Харрис поймали на хитрости. Во время дебатов вице-президент использовала сережки-наушники. И активно делала пометки ручкой, хотя это было запрещено. Видимо, кто-то ей что-то подсказывал в эти самые наушники.

В ходе дебатов оппоненты больше критиковали и обвиняли друг друга во лжи, нежели говорили о своем видении будущего страны. Что касательно результатов опросов, то они показывают небольшой разрыв между кандидатами. Хотя акции Trump Media упали на 18 % после дебатов.

"От него ждали кровопролитиев, а он чижика съел". Удивительное дело. Это было сказано про выдуманный город Глупов, а справедливым оказалось полтора столетия спустя для всей Америки в целом. От дебатов главных кандидатов на президентский пост в США ожидали чего угодно - разоблачений и восхвалений, взлетов и падений, крушения репутаций и укрепления реноме, а обернулось все съеденным чижиком. То есть, собакой, конечно.

"Люди по телевизору говорят, что их собаку забрали и съели", - сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов.

"Городской управляющий Спрингфилда утверждает, что никаких доказательств этому нет", - ответил модератор.

Суть проблемы в следующем - в Спрингфилд, штат Огайо, власти заселили 20 тыс. беженцев-гаитян. При этом число жителей самого города едва достигает 60 тыс. человек. Понятно, местные в панике и регулярно жалуются на дикие нравы приезжих. Те, якобы, передавили всех гусей в местном парке и съели чью-то кошку. Правда это или нет - уже не узнать. Бригады журналистов с главных каналов страны добиваются от спрингфилдцев опровержений, а адвокаты уверяют, что гаитяне оболганы расистами.

"Главная причина, по которой гаитяне приезжают в Спрингфилд, - это возможность трудоустройства и профессиональной самореализации. Здесь для этого есть все возможности", - отметила глава центра помощи гаитянцам Роз-Тамар Джозеф.

Кто хоть что-нибудь знает о Гаити, расхохочется в голос. В самой бедной стране планеты нет профессионалов ни в чем другом, кроме как ограбить или стащить. Не зловредность гаитян тому виной, а чудовищная многовековая бедность страны. Как бы то ни было, на Трампа теперь вешают всех съеденных в Спрингфилде собак, он объявлен патентованным расистом.

"Он всегда был против американского народа и американцев, он всегда их ненавидел. И теперь наговорил много странных вещей. Я вам только напомню, что у него было записано на карточках-подсказках: "Они едят кошек!" - высказался кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Уолз.

В тик-токе появился новый тренд, правда, не ясно протрамповский или антитрамповский. Блогеры поют, что едят собак и кошек.

Все это не стоило бы выеденного яйца, если бы не исчерпывало целиком и полностью содержание дебатов, причем, дебатов людей, которые претендуют на лидерство в самой могущественной стране планеты. То ли съеденные, то ли нет кошки с собаками - вот и все, что осталось в памяти зрителей. Остальное стерлось, поскольку прозвучало вскользь и мимолетно. В самом деле, равзе важно, где сейчас американский президент, который из 1,5 тыс. дней своей каденции провел в отпуске 500?

"Мы играем с Третьей мировой войной, и у нас есть президент, о котором мы даже не знаем, жив ли он. Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он. Его вышвырнули из предвыборной кампании, как собаку! Мы даже не знаем — в самом ли деле он наш президент?" - говорил Дональд Трамп на дебатах.

И кому может быть любопытно, что решить все проблемы Америки обещает тот самый человек, под призором которого эти проблемы созрели и перезрели - будь то инфляция, миграция, зреющая Третья мировая.

"Итак, она просто начала с того, что заявила, будто собирается изменить то и это. Она собирается сделать совершенно замечательные вещи. Но почему она этого не сделала раньше? Она занимал свой пост 3,5 года. У них было 3,5 года, чтобы привести в порядок границу, создать рабочие места. Почему она этого не сделала?", - добивался ответов Дональд Трамп.

Харрис тоже вопрошала пустоту. Когда Трамп обещает сокращение налогов, он ведь прекрасно понимает, для кого?

"С другой стороны, мой оппонент планирует делать то же, что и раньше - снизить налоги для миллиардеров и крупных корпораций, что приведет к дефициту американского бюджета в размере 5 трлн долларов", - отметила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис.

Но от дебатов остались лишь съеденные собаки. Обсуждая их, Харрис, вроде бы, выглядела убедительнее Трампа. Канал CNN установил посредством опроса своих зрителей, что Камала победила, соврав лишь раз, против 33 случаев лжи у Трампа.

Партийной статистике в предвыборный период доверять категорически не стоит. Социологи словно в разных странах проводят свои опросы.

Результаты одних гарантируют Харрис преимущество в 5 %, другие сообщают, что республиканец с демократкой идут вровень.

Интрига разрешится 5 ноября, но тут, похоже, все будет зависеть не от того, как голосуют, от того, кто считает, ведь народоправие слишком хрупкая вещь, чтобы оставлять ее на произвол народа.

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