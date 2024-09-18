3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Тренды | Ракетные метания Запада | Скандальные дебаты в США | Европа теряет Volkswagen
18.09.2024
Запад в целом и каждая его страна в отдельности постоянно ратует за мир и переговоры, но как только переговоры начинаются, Запад их либо срывает, либо выхолащивает достигнутые договоренности. - Ударит ли Украина вглубь России западными ракетами? - Скандальные дебаты. Почему Трамп отказался от второго раунда с Камалой? - Европа теряет Volkswagen - Почему рушатся столпы европейской экономики? - Куда Запад приведет новый трансгендерный миропорядок?
Выпуски
20 видео
Тренды | Ракетные метания Запада | Скандальные дебаты в США | Европа теряет Volkswagen18.09.2024
Тренды | "Орешник" поверг в шок Запад | Трампизм возвращается | Экономические страхи Европы27.11.2024
Тренды | Что ждет Украину при Трампе? | Карла III обвинили в геноциде | Би-2 идут на поклон к Санду13.11.2024
Тренды | Грузии мстят за отказ воевать с Россией | Непредсказуемые выборы в США | Саммит БРИКС30.10.2024
Тренды | Ближневосточечные удары | Мир сливает Украину | Досрочное голосование в США | Квадроберы16.10.2024
Тренды | Мирный план Шольца | Политический шторм во Франции | План Лондона | Wildberries раздора02.10.2024
Тренды | Кто заказал арест Дурова? | Бизнес на церкви в Украине | Правый поворот Германии04.09.2024
Тренды | Наступление ВСУ на Курскую область | Иноагенты бегут от народной любви?21.08.2024
Тренды | Куда исчезло золото Аргентины? | Зеленая повестка вышла из моды | Президентская гонка в США07.08.2024
Тренды | Триумф Трампа | YouTube в России заблокируют? | Увидеть олимпийский Париж и не умереть24.07.2024
Тренды | Кто стоит за ударом больницы Охматдет? | Бифуркация Европы | Нефтедоллара больше нет10.07.2024
Тренды | Оружие против беженцев в Польше | Что будет с долларом? | Ядерные амбиции НАТО19.06.2024
Тренды | Тотальная мобилизация в Украине | США зарабатывают на войне | Иран в центре внимания05.06.2024
Тренды | Гибель президента Ирана | Нелегитимность Зеленского | Зачем Евровидение превратили в шабаш22.05.2024
Тренды | Трендовый нацизм в ЕС | Преступники среди героев Украины | Каратели белорусского народа08.05.2024
Тренды | Что ждёт Зеленского дальше? | Запад делит людей по качеству | Миллиардеры уходят под землю10.04.2024
Тренды| Кто заказал теракт в Крокусе? | Русофобия в странах Балтии |Экономическая война Запада и КНР27.03.2024
Тренды | Роль Зеленского подходит к финалу | Ереван дал крен на Запад | Горячий Ближний Восток13.03.2024
Тренды | Ядерное оружие в космосе | У Байдена деменция? | Снарядный голод НАТО28.02.2024
Тренды | Белый дом - офис Соросов? | Новый закон в Украине о мобилизации | Фейковые истории ЦРУ14.02.2024