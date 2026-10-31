Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о силовом захвате Конституционного суда в Варшаве, сообщает ТАСС.

Кароль Навроцкий сказал, что прошлой ночью в Варшаве произошел силовой захват Конституционного суда. "В ту ночь был нарушен конституционный порядок Республики Польша и насильственно захвачен конституционный государственный орган", - приводит его слова местный интернет-портал Business Insider.

Заявление президента зачитал глава его кабинета Павел Шефернакер.

Ранее Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских партий по конфликту вокруг Конституционного суда.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в эфире телеканала TVN24 заявил, что ситуация вокруг Конституционного суда стабилизируется. "Прокуратура и полиция в некотором роде сдали экзамен, поскольку не допустили эскалации. Люди, которые фактически напали на здание Конституционного суда, были выведены оттуда или вышли сами. С этой точки зрения можно сказать, что ситуация стабилизируется", - сказал он.

Журек также отметил, что решения судей для него убедительны. По его словам, необходимо было правовыми методами добиться того, чтобы легально избранные судьи смогли приступить к работе. "Я очень хотел бы, чтобы состоялось общее собрание, оно должно решить вопросы бюджета, а также, возможно, вопросы иммунитета", - добавил министр.

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В Польше возникло напряжение из-за решения премьер-министра Дональда Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего министра в его правительстве Мачея Берека. В результате у здания этого органа в последние недели регулярно проходят протесты. В ночь на 31 октября ситуация обострилась. К охране территории здания были привлечены дополнительные силы. Протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, между толпой и сотрудниками полиции произошли столкновения.