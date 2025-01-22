Михеев рассказал, присоединит ли Трамп Гренландию и Канаду к США

Недавно президент США Дональд Трамп объявил, что хочет присоединить к Америке Гренландию и Канаду. Но доведет ли он свои инициативы до практической реализации. Мнением на этот счет поделился российский политолог Сергей Михеев.

Вообще не понимаю, почему Гренландия и Канада вызывают у нас такой интерес. Трамп по большей части сказал это для затравки. Сергей Михеев

Эксперт подчеркнул, что гораздо важнее, что он будет делать с американской экономикой, миграционными проблемами, что он будет делать во внешней политике. А Канада и Гренландия - просто завитушки и завлекалочки. Политолог сомневается, что Трамп соберется что-то доводить до практической реализации. "По крайней мере, с Канадой у него точно ничего не получится, потому что страна входит в Британское содружество наций", - уверен он.

Касаемо Гренландии, то тут силовое решение вопроса тоже маловероятно, потому что это станет конфликтом внутри НАТО. Хотя присоединение стало бы историческим, потому что Трамп хочет войти в историю, и легкие торговые варианты смогли бы его сделать исторической фигурой.

Сергей Михеев

Сергей Михеев обозначил, что с Панамой складывается более тяжелая ситуация, потому что американцы не раз меняли правительство в центральноамериканских государствах без проблем. Сейчас в Панамский канал большие инвестиции вкладывают китайцы, и американцам это не нравится. "Трамп об этом всегда говорил, поэтому теоретически он может что-то сделать. Но в принципе успехи в Центральной Америке могли быть записаны Трампом в актив, но, мне кажется, главная проблема возникнет не на этом фронте, а внутри США", - заключил эксперт.

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