В Эстонии бизнесом года признали компанию, торгующую мусорной едой

Прибалтика некогда была витриной советского благополучия, но в последние десятилетия превратилась в отхожее место западной цивилизации. Представители власти освоили торговлю суверенитетом и думают только о собственных интересах. В итоге бизнесом года признали продажу просроченных продуктов.

Факт Бизнесменами года в Эстонии стали владельцы компании Sumena - это небольшой интернет-магазин, из всех достоинств у которого ровно одно: он торгует дешевой мусорной едой.

Мусорной в буквальном смысле - официально Sumena продает продукты с истекающим или даже истекшим сроком годности. Разумеется, бизнесмены года много говорили и говорят о своей высокой миссии (в Эстонии ежегодно уничтожается просрочки на сумму 600 млн евро) - они рационализируют потребление, служат общественному благу и защищают окружающую среду. Все это совершенно справедливо.

Правда, не совсем понятно, как в Эстонии это решено юридически - все-таки просрочку списывают потому, что она потенциально опасна для здоровья. Неужели у эстонцев настолько замедлен метаболизм, что яды действуют неизвестно когда, если действуют вообще? В любом случае, магазинчик Sumena - это в каком-то смысле метафора прибалтийской жизни вообще. Вроде бы все, как в приличных странах, но только немножко просроченное, слегка вчерашнее и несколько протухшее.

Фото просроченной продукции в Эстонии

20 лет назад бытовала в этих странах надежда вырваться из обреченности на нищую унылую провинциальность благодаря вступлению в Евросоюз, но, увы, не получилось. Судьба - это как приговор. Впрочем, и сама Европа начала зримо сдавать. Так или иначе, прибалтийские пустота и мерзость запустения становятся день ото дня все более зримыми.

В Прибалтике царит почти кладбищенская атмосфера тления и безнадежности. К ней адаптировались все. Кто хочет яркой судьбы и высокой карьеры - уезжают. Если ты абориген, можно еще вписаться в туземную политику, организованную на принципах клановости и трайбализма, но и тут может возникнуть проблема - никто не скажет прямо, что у тебя здесь нет перспектив, но если ты не носишь фамилию Ландсбергис и не столбовой литовец с 700-летним родоводом, то на госслужбе тебе делать нечего.

Прочим остается лишь прозябать, добиваясь успеха в торговле просрочкой. Однако и тут в зацветшее болото внезапно плюхнулся камень большой политики - в Белый дом вселился Дональд Трамп. Даже в более блестящих столицах это вызвало переполох, а в Прибалтике начальство внезапно осознало, что менять депрессивность с унынием на еврогранты больше не получится, и надо искать новый товар.

Сегодня на заседании госсовета обороны мы приняли поистине историческое решение о финансировании национальной системы обороны. Мы решили, что до 2030 года будем ежегодно выделять на оборону до 6 % ВВП. Гитанас Науседа, президент Литвы

Даже в спаяном клановостью литовском истэблишменте это вызвало робкий бунт, и один из лидеров правящей парламентской коалиции заявил, что 6 % - это нереально и даже безумно.

На самом деле, нет. Просто прибалтийские чиновники по-прежнему хотят получать деньги даром. Раньше предлогом было подтягивание своей страны до среднеевропейского уровня, теперь - на войну. 6 % ВВП - это 20 % литовского бюджета, и такие расходы возможны, только если с довольствия снимут всех бюджетников, кроме чиновников. Либо если 5 млрд ежегодно будут перечисляться в Вильнюс от чьих-либо щедрот.

Евроначальство затеяло и милитаризацию не от хорошей жизни - ЕС утратил конкурентоспособность и погружается в кризис, способный в любой момент детонировать бунтами и политическим хаосом. Война и подготовка к ней - это оправдание любым управленческим провалам и, что немаловажно, способ заработать. У чиновников в прибалтийской евроглухомани все точно так же - война должна дать деньги и избавить от предъявления счета за управленческую импотенцию. Тем более, что от прибалтов требуются даже не сила и бесстрашие, а лишь умение пыжиться.

Главное - продемонстрировать силу, показать, что мы проверяем все суда, проходящие через Балтику. Мы, по сути, становимся преградой на пути всего того плохого, что может совершиться в этой акватории! Меэлис Канц, лейтенант-коммандер ВМС Эстонии

Это, наверное, лучший анекдот последних нескольких дней - Хельсинки предложил Таллину объявить Балтийское море своим. Эта финно-эстонская лужа, понятно, станет адом для недругов, раем для друзей и чистилищем для всех прочих. Что здесь, что в большой европейской политике, прибалты пытаются реализовать свой талант торговли просрочкой - то есть, продавать втридорога тем, что не стоит ровным счетом ни гроша.

Одна беда - затеять третью мировую может даже чиновник с талантами менеджера интернет-магазина. Но вот выиграть ее или хотя бы закончить - очень вряд ли.