НАТО под угрозой исчезновения? Почему альянс может не пережить второй срок Трампа

Почти все заявления президента США Дональда Трампа - крайне одиозные, да и выглядят как элемент шоу в политике. Но особую пикантность им придает результативность его прошлой политической каденции.

Практически 80 % предвыборных обещаний он в итоге реализовал. От такой статистики партнерам по НАТО, от которых Трамп требует увеличить взносы на оборону до 5 %, становится не по себе. Эта сумма практически неподъемная для всех участников Североатлантического альянса, особенно на фоне экономического кризиса и санкционного противостояния. НАТО может не пережить второй срок Трампа. Вот, что об этом говорит американский военный аналитик Скотт Риттер.

Скотт Риттер, военный аналитик (США):

"НАТО уже смертельно ранено, оно не сможет выжить. Скорее всего, Трамп скажет, что США больше не могут финансировать НАТО и что альянсу надо повысить свои расходы на 5 % по всем направлениям. Вряд ли найдутся страны-участницы, которые смогут согласиться на это на постоянной основе. Германия, например, не сможет этого сделать. Если на выборах победит партия "Альтернатива для Германии" (а последние опросы показывают, что партия лидирует), то они выйдут из ЕС. Европейский союз является политическим прикрытием альянса НАТО. Если распадется ЕС, то распадется и НАТО. Но даже если ЕС и сохранится, то НАТО не сможет существовать дальше".

В Евросоюзе уже давно обсуждается такой вариант развития событий, и скептиков НАТО достаточно много. Особенно когда речь заходит о Германии и Франции, где последовательно продвигаются идеи о создании собственной европейской армии.

В рамках ежегодного обращения к вооруженным силам президент Франции Эмманюэль Макрон поручил представить к маю 2025 года предложения по созданию резерва молодых добровольцев. Он также намерен обновить французскую военную доктрину, а в отношении НАТО в Европе все чаще звучат тезисы об оккупации.

Макс Отте, немецкий профессор: "НАТО нам не нужно. Наоборот, это фактор нестабильности, фактор, тормозящий Европу уже десятилетия или, по крайней мере, два десятилетия. Это еще один инструмент американской проекции силы в ущерб Европе. То, что сказал первый генеральный секретарь, по-прежнему применимо к НАТО: "Цель НАТО - держать американцев внутри, русских - снаружи, а немцев - внизу". Почему так происходит, почему Европа не движется вперед? Потому что мы намеренно вбили клин в Украину, разделили Европу, управляемые США, украинским майданом".

Стоит отметить, что американская экономика хоть и пожирает европейский промышленный потенциал, но все же продолжает испытывать кризис, ведь денег и ресурсов нужно все больше. Именно поэтому Трамп абсолютно непреклонен в своих стремлениях снизить расходы, переложив их на партнеров по опасному бизнесу.