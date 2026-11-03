Краткий пересказ от ИИ

На европейской территории существует сеть тайных секретных тюрем-пыточных для украинских призывников. Вокруг одного из таких "объектов" в Петропавловской Борщаговке под Киевом вспыхнули беспорядки. Измученные бесправием украинцы попытались встать на защиту незаконно задержанных и мобилизованных из ТЦК.

Скандальная история с адским содержанием, которая, возможно, вразумит преданных военных союзников украинского режима.

В пригороде Киева в одном из частных домов раскрыта тайная пыточная. В подвале здания удерживали десятки мобилизованных, избегавших фронтовой мясорубки. Ночью здание попытались взять штурмом местные жители. Медиков охрана каким-то чудом пропустила.

Среди узников - тяжело изувеченные: один с перебитым позвоночником, другой со вспоротым животом. А еще полумертвый от избиений и ужаса 14-летний мальчишка.

Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского:

"Призыв на военную службу в Украине превратился в пытку. 14-летнего мальчика выводят из одного из таких призывных пунктов/мест пыток. У него вообще не было причин там находиться. Полная безнаказанность этой абсолютно неприемлемой, хаотичной принудительной мобилизации, через которую собираются миллиарды долларов взяток и которую защищают все структуры безопасности Зеленского, приводит к этим ужасающим последствиям".

Вскоре после осады у мини-концлагеря возникло руководство Нацгвардии и Офиса Зеленского - примчались на место через несколько часов. Это доказывает, что украинские власти прекрасно знают про целую сеть таких ям и тюрем по всей стране. Буданов, получив порцию перцового газа, укрылся в автобусе.

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России:

"Эти вещи доказали, что это есть системное явление. Там произошел бунт, который был организован гражданским населением, общественностью Киева, и, наверное, он мог произойти только потому, что это Киев, а не прифронтовая зона, в которой доступ к такого рода тюрьмам тщательно охраняется вооруженными подразделениями, такими, к примеру, как "Азов", который идентифицировал или пояснил, что эта неформальная тюрьма имеет прямое отношение к этому подразделению. Поэтому мы можем констатировать, что это сеть неформальных тюрем, в которых процветают пытки, издевательства".

А еще узников предлагают выкупать родным: если те денег не находят, несчастного показательно убивают. В подвале под Киевом обнаружен труп. Понимают ли украинские военные союзники, что их финансовая помощь используется в том числе и для поддержки подобных, мягко говоря, учреждений.

Гуннар Линдеманн, депутат регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии":

"Это огромный скандал, что подобное вообще происходит в европейской стране, что такие пыточные подвалы до сих пор существуют в современной Европе. И еще больший скандал, конечно, заключается в том, что ни немецкие власти, ни Европейский союз никак на это не реагируют, а продолжают оказывать Украине масштабную финансовую поддержку. Это скандал, и мы должны срочно добиваться расследования. И, конечно, правительство и Европейский союз должны немедленно прекратить все выплаты Украине, а также поставки оружия".

Позже клерк Зеленского выложил помпезное заявление о будущем расследовании и обязательном наказании виновных. Жалкая имитация некой киевской законности, былые следы которой залиты кровью своих же сограждан.

Антонина Пилюхина, жительница г. Киева:

"Мобилизация для моего ребенка! Я не хочу этого. У меня всего один сын, я мать-одиночка. Получается, я растила его столько лет, чтобы его забрали, а потом убили, ради забавы? Мне это не нужно".

Однако здесь любого могут схватить посреди улицы и увезти в неизвестном направлении. До 70 % личного состава ВСУ мобилизованы насильно - их пытают и избивают для подчинения. Война до последнего украинца - не просто метод преступной военной стратегии Зеленского, а руками местных зверствующих нацистов.