Тюрьмы, бедность, дискриминация, грабеж - от каких проблем Африка все еще не ушла

Африка долгие годы жила под покровительством Запада. И вот сейчас континент просыпается и пробует жить иначе, выгнав захватчиков, но все еще сражаясь с их влиянием в экономической сфере.

Основной вызов, например, Кении - разрыв в достатке. В условиях крайней бедности живет примерно 17 % населения: по международным стандартам, менее чем на 2 доллара в день.

Большинство живет в сельской местности, а это каждый третий в среднем по Африке. Кения в этом плане, конечно, выглядит немного благополучнее.

Факт Совсем недавно кенийцы были людьми второго сорта для британских хозяев. Особенно жестокий эпизод из истории - восстание Мау-Мау. В 1950-х годах кенийцы восстали против британской гегемонии. Подавлял протесты Лондон жестко. За 8 лет восстания были убиты и замучены в концлагерях более 300 тыс. человек. А через британские тюрьмы прошло более 1 млн человек.

Бедность, болезни, перенаселение, нехватка рабочих мест, тотальная дискриминация без шансов на уважительное отношение, равные права и нормальную жизнь. Такое не забывается. Но и сегодня неоколониализм все еще терзает африканский континент.

Влияние Британии и Франции велико, под контролем этих стран находятся банки, магазины, торговые центры. Транснациональные корпорации либо владеют местным бизнесом, либо скупают здесь недорогое сырье. В общем, словно вампиры продолжают высасывать прибыль.

Мванги Майна, журналист-международник газеты The Standard:

"Мы помним те события, и Лондон так и не попросил прощения. Попросить прощения - не значит принести извинения правительству, как это делал король Карл. Да, есть кенийцы, которые его услышали. А как же сам народ? Как нам похоронить то прошлое и забыть преступления против человечества? Позвольте нам открыто обсуждать наше с вами прошлое. Сегодня этого нет".

По словам журналиста, если подойти к любому кенийцу и спросить о Великобритании, они все расскажут о BATUK (британская армия, которая базируется в Кении). "Некоторые из иностранных служащих, которые приехали в африканскую страну, очень плохо обращаются с кенийцами, в том числе убивают местных. Также они наносят травмы простым людям", - рассказал Мванги Майна.

"Вы знаете, прощение должно быть. Если вы хотите быть прощены, вы должны показать свое желание быть прощенным. Британцы не просили прощения", - подчеркнул журналист.

Ледама Олекина, сенатор от округа Нарок (Кения):

"Огромная проблема Кении - это наша зависимость от МВФ и Всемирного банка. Это становится очень сложно, очень-очень сложно, когда ваше правительство танцует под дудку МВФ, танцует под каждую дудку, даже если она очень устарела, но все еще продолжает танцевать. Это сложно. Я надеюсь, что будущие поколения сейчас увидят необходимость отходить от МВФ и Всемирного банка и их вида финансовых соглашений, потому что это грабеж".