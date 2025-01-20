"70 % возможностей" - почему у Беларуси есть все шансы обосноваться на рынке Кении

Африканский континент прекрасно знает, что такое быть под плеткой Запада. Сегодня он просыпается и пробует жить иначе, выгнав захватчиков, но все еще сражаясь с их влиянием в экономической сфере. И вовсе не удивительно, что Африка стремится работать с теми, кто никогда не предаст друзей.

По этому критерию идеально подходит Беларусь.

"Мы знаем, Беларусь особенно сильна в производстве сельскохозяйственной техники и в навыках ведения сельского хозяйства. И в этом мы видим одну из больших возможностей. ВВП Кении приблизительно 34 млрд, 4 % из которых составляет непосредственно сельское хозяйство, а это большая возможность для белорусских технологий, - считает президент торгово-промышленной палаты Кении Эрик Руто. - Главная причина в том, что мы являемся промышленным центром для Восточной и Центральной Африки".

Эрик Руто:

"Мы способны производить 30 % необходимой фармацевтической продукции, поэтому у белорусских компаний все еще есть огромная возможность приехать и обосноваться в Кении, потому что это 70 % возможностей, особенно в области высоких технологий, биологических продуктов, в частности инъекций и, возможно, противораковых препаратов".

"Нам очень повезло, что мы способны извлекать огромную пользу из опыта вашей страны, в частности, в сельском хозяйстве, а также в вопросах производства молочной продукции, - отметил сенатор от округа Нарок (Кения) Ледама Олекина, говоря о Беларуси. - Мы знаем, что у вас большой экспорт сельскохозяйственной техники. Мы очень рады, что, по крайней мере, в течение короткого времени мы сможем быть куда более вовлечены в этот процесс, получить большее количество техники, чтобы способствовать развитию нашего сельскохозяйственного сектора".

Ледама Олекина обозначил, что взаимоотношения Кении и Беларуси сейчас становятся выгодными для обеих сторон: "Мы экспортируем вам цветы, чай, получаем от вас технику, калийные удобрения, газетную бумагу. Это взаимовыгодная ситуация, и я надеюсь, что мы сможем наращивать наше сотрудничество".

В Кении не скрывают свою главную цель: увеличить продуктивность сельского хозяйства и уменьшить потери урожая. Тем более что работа на земле для большинства кенийцев - палочка-выручалочка. Более 70 % населения называют АПК главным источником для получения средств. Беларусь готова помочь африканским партнерам, а кенийцы готовы открывать двери тем, кто уважает их интересы.

На африканском континенте проживает примерно 1,5 млрд человек или 18 % населения Земли. К 2050 году, по прогнозам, будет более 2 млрд. Быстро растут производства, на долю Африки приходится 65 % мировых пахотных земель и треть мировых полезных ископаемых. В общем, колоссальный потенциал для развития. Нужно активнее входить и закрепляться на огромном рынке.