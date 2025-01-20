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Понятная политика | Грабеж 21-го века: Африка против санкций и неоколониализма. Уважение к Лукашенко

20.01.2025

Африка хочет свободы. Как континент относится к санкциям и западному давлению, и что такое грабеж 21 века? - Что думают о Беларуси на родине человечества, и за что уважают Лукашенко? - Совместная экономика и поиск настоящих друзей Прямая речь из Кении - в очередной серии цикла "Понятная политика. Говорит мир".

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Понятная политика | Грабеж 21-го века: Африка против санкций и неоколониализма. Уважение к Лукашенко

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