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Спасти любой ценой: как работают фельдшеры скорой помощи

Спасти любой ценой: как работают фельдшеры скорой помощи

Их работа - быстро спасать людей. Они не знают, что за вызов их ждет уже в следующую минуту. Этот специальный репортаж о "скорых" людях, которые точно знают, что у времени есть цена.

"Случай был в Лошнице. У мужчины случилось желудочно-кишечное кровотечение, ситуацию усугубляло низкое давление. Жена сказала нам, что пойдет успокоить собаку. Через несколько минут слышим какой-то звук борьбы. Второй фельдшер пошел посмотреть. Зовет меня, а у женщины судороги. Пришлось одному смотреть и второму тоже. Оказываем помощь, вызываем на себя дополнительную бригаду - либо такую же, как мы, либо специализированную", - рассказал случай из практики фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска Иван Пенкрат.

фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска Иван Пенкрат
Иван Пенкрат

Но самый сложный период, вспомнил фельдшер, был в ковид. В пандемию работы было много, а условия сильно сложнее. В экипировке были круглыми сутками, и в +30 градусов не смотрели, чье должно быть дежурство. Нужны руки - выходили. Чувство локтя и возможность положиться на напарника, работая в бригаде на скорой, очень важны. В данном случае встретились опыт и молодость. Субординация, конечно, есть, но в целом Иван Пенкрат и Никита Притчин уже с полуслова и взгляда понимают друг друга, ведь порой на вызове действительно не до долгих речей.

Никита Притчин, фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска:

"Самое важное у фельдшера скорой помощи - любить людей. Есть известная фраза: человеку нужен человек. И иногда человеку даже скорая медицинская помощь не требуется, с ним достаточно просто поговорить по душам, вникнуть в проблему, понять его, немного посочувствовать. И вот уже от этого становится легче. Почему-то мне на ум приходит пчела. Она вылетает из "улея"-подстанции и возвращается обратно. Такая пчела-трудяга, которая ездит и делает свою работу".

Никита Притчин, фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска
Никита Притчин

Главврач станции скорой медпомощи Минска, главный внештатный специалист Минздрава по скорой медпомощи Александр Жинко рассказал, что, когда только начинали работать, врачи ничего не знали о перчатках, они не работали с одноразовым инструментом - его не существовало. На скорой помощи были многоразовые шприцы, практически не было дефибрилляторов - они были только в спецбригадах, почти не было кардиографов (они были только во врачебных бригадах), не знали фельдшеры и что такое ларингеальные маска и трубка.

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Теперь в Беларуси есть не то что инструменты, но и свои реанимобили, в основном использующиеся для перевозки маленьких пациентов, новорожденных и недоношенных. Его презентовали в 2025-м. Собран он на базе автомобиля "МАЗ-Купава", в нем оборудованы приемное устройство, каталка, реанимационный монитор, шприцевые дозаторы белорусского производства. Первый детский реанимобиль отправился в УЗ "Барановичская детская городская больница", обслуживающая 40 тыс. детей в Брестской области, в том числе и в сельской местности.

В Детскую городскую клиническую больницу № 3 Минска малышку, появившуюся на свет раньше обычного, перевезли в конце марта. Ей уже 4 месяца, но по медицинским меркам - 1 месяц. Весит она всего 3290. На третий день жизни девочка пережила клиническую смерть, но ее спасли врачи. Сердечно-легочная реанимация оказалась успешной. К сожалению, малышка пока кислородозависимая.

младенец на ИВЛ, реанимация новорожденных

"У нее нет самостоятельного дыхания, ребенок нуждается в постоянном портативном аппарате ИВЛ. Для установки переносного аппарата ИВЛ девочке поставили трахеостомическая трубка. Если ребенок будет совершать самостоятельное дыхание, трубку извлекут. Пока по результатам МРТ-исследований головного мозга ребеночек сам дышать не может", - констатировала врач-анестезиолог-реаниматолог Детской клинической больницы № 3 Минска Анна Пядова.

Дальнейшее лечение девочке предстоит в областной больнице. Чтобы перевести ее, подключат реанимационную консультативную бригаду 3-й больницы. Это их профиль - транспортировка детей в критическом состоянии. Для оказания качественной медпомощи в единственном детском реанимобиле Минска усовершенствовали транспортировку - при необходимости неонатальных пациентов могут перевозить в термонейтральных условиях, в специальных транспортных кювезах. Во время езды постоянно контролируют частоту дыхания, сердцебиение, сатурацию, артериальное давление, делают ЭКГ.

реанимобиль в беларуси

Сложно оставаться равнодушным, когда понимаешь, кого перевозишь и какие испытания выпали на конкретную малышку. Это палеотивный ребенок, поэтому остается надеяться разве что на чудо. А вообще, у врачей нет легких пациентов.

"Что запоминается? Например, клиническая смерть, а после успешной реанимации спустя время узнаешь, что этот человек полноценно живет, общается. Нет сильнее эмоций, которые испытывает доктор, когда понимает, что спас жизнь человеку. В этой профессии не остаются надолго. Остаются только те, кто действительно предан этому делу", - поделилась врач выездной бригады подстанции № 5 станции скорой медпомощи Минска Галина Матусевич.

врач выездной бригады подстанции № 5 станции скорой медпомощи Минска Галина Матусевич
Галина Матусевич

Все вызовы делятся на экстренные и неотложные, и от этого напрямую зависит время ожидания скорой помощи. Если речь идет об экстренной ситуации, где есть угроза жизни пациентов, то бригада должна приехать на место в течение 20 минут с момента звонка. К таким случаям относят ДТП, падение с высоты, потерю сознания, судороги, нарушение сердечного ритма, высокую температуру, сыпь у детей до трех лет.

Александр Жинко:

"В европейской, американской, канадской системе больше работают парамедики, и объем помощи на догоспитальном этапе минимален. Там нацелены на транспортировку в стационар, где в дальнейшем оказывается помощь. Но есть состояния, которые требуют оказания помощи здесь и сейчас - тот же острый коронарный синдром, острая желудочная недостаточность, бронхиальная астма, различные травмы, ДТП. То есть где помощь надо оказать прямо сейчас, а не взять в машину и куда-то человека отвезти".

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Объем услуг, которые оказывают белорусские бригады, является одним из самых широких на постсоветском пространстве. По Беларуси действует 870 бригад. Если экстренный вызов получен в городе, то врачи должны прибыть на место до 20 минут, на неотложный вызов - до 75 минут (в сельской местности нормативы шире - 35-90 минут), но принципы остаются теми же: специалисты должны приехать вовремя и стабилизировать пациента еще до госпитализации.

Экстренная помощь в Беларуси бесплатная не только для граждан страны, но и для жителей России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы и Украины. Однако бесплатность действует только до тех пор, пока есть угроза жизни. Как только состояние стабилизировано и помощь становится плановой, вступают в силу другие правила, в зависимости от гражданства, страховки или вида на жительство.

Галина Матусевич: "Самопожертвование сюда не входит. Но входят люди, которые умеют управлять собственными эмоциями, быстро принимать решения, быть уверенными в своих знаниях и в принятом решении, которые умеют работать слаженно в команде, при этом не только слушать, но и слышать друг друга. Эмоции нужно отключить, потому что когда происходят трагические случаи, надо умело подобрать слова. А это очень сложно объяснить родственникам, что и почему происходит в данной ситуации".

Факт

Всего в службе скорой помощи работают около 10 тыс. сотрудников, из них 2,3 тыс. - в Минске.

Сегодня сотрудники скорой приезжают на вызовы с персональными видеорегистраторами, которые записывают все действия медиков, их общение с пациентами и их родственниками. Это действительно своего рода защита. Есть случаи в практике грубого отношения и физического насилия над медиками. Фельдшеры скорой всегда работают на чужой территории - в этом и кроется опасность и ответственность.

персональный видеорегистратор у сотрудника скорой помощи

Александр Жинко сообщил, что в регионах, в том числе и в Минске, прорабатывается вопрос о возможном появлении тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи. Помимо этого, в Минске рассматривается вопрос о программировании кнопки на радиостанции. В случае необходимости, нажав на эту кнопку, по данному месту нахождения рации, приедут сотрудники милиции.

Скорая помощь - это про спасти любой ценой и помочь, несмотря на большие расстояния. Когда трагедия случилась под Брянском, и белорусских школьников надо было везти на родину и лечить здесь, кареты скорой, реанимации их везли домой.

Главное фото: sb.by

Разделы:

ЗдоровьеОбщество

Теги:

скорая помощьмедицинаБеларусьСпециальный репортаж
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