Спасти любой ценой: как работают фельдшеры скорой помощи

Их работа - быстро спасать людей. Они не знают, что за вызов их ждет уже в следующую минуту. Этот специальный репортаж о "скорых" людях, которые точно знают, что у времени есть цена.

"Случай был в Лошнице. У мужчины случилось желудочно-кишечное кровотечение, ситуацию усугубляло низкое давление. Жена сказала нам, что пойдет успокоить собаку. Через несколько минут слышим какой-то звук борьбы. Второй фельдшер пошел посмотреть. Зовет меня, а у женщины судороги. Пришлось одному смотреть и второму тоже. Оказываем помощь, вызываем на себя дополнительную бригаду - либо такую же, как мы, либо специализированную", - рассказал случай из практики фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска Иван Пенкрат.

Иван Пенкрат

Но самый сложный период, вспомнил фельдшер, был в ковид. В пандемию работы было много, а условия сильно сложнее. В экипировке были круглыми сутками, и в +30 градусов не смотрели, чье должно быть дежурство. Нужны руки - выходили. Чувство локтя и возможность положиться на напарника, работая в бригаде на скорой, очень важны. В данном случае встретились опыт и молодость. Субординация, конечно, есть, но в целом Иван Пенкрат и Никита Притчин уже с полуслова и взгляда понимают друг друга, ведь порой на вызове действительно не до долгих речей.

Никита Притчин, фельдшер выездной бригады подстанции № 11 станции скорой медпомощи г. Минска:

"Самое важное у фельдшера скорой помощи - любить людей. Есть известная фраза: человеку нужен человек. И иногда человеку даже скорая медицинская помощь не требуется, с ним достаточно просто поговорить по душам, вникнуть в проблему, понять его, немного посочувствовать. И вот уже от этого становится легче. Почему-то мне на ум приходит пчела. Она вылетает из "улея"-подстанции и возвращается обратно. Такая пчела-трудяга, которая ездит и делает свою работу".

Никита Притчин

Главврач станции скорой медпомощи Минска, главный внештатный специалист Минздрава по скорой медпомощи Александр Жинко рассказал, что, когда только начинали работать, врачи ничего не знали о перчатках, они не работали с одноразовым инструментом - его не существовало. На скорой помощи были многоразовые шприцы, практически не было дефибрилляторов - они были только в спецбригадах, почти не было кардиографов (они были только во врачебных бригадах), не знали фельдшеры и что такое ларингеальные маска и трубка.

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Теперь в Беларуси есть не то что инструменты, но и свои реанимобили, в основном использующиеся для перевозки маленьких пациентов, новорожденных и недоношенных. Его презентовали в 2025-м. Собран он на базе автомобиля "МАЗ-Купава", в нем оборудованы приемное устройство, каталка, реанимационный монитор, шприцевые дозаторы белорусского производства. Первый детский реанимобиль отправился в УЗ "Барановичская детская городская больница", обслуживающая 40 тыс. детей в Брестской области, в том числе и в сельской местности.

В Детскую городскую клиническую больницу № 3 Минска малышку, появившуюся на свет раньше обычного, перевезли в конце марта. Ей уже 4 месяца, но по медицинским меркам - 1 месяц. Весит она всего 3290. На третий день жизни девочка пережила клиническую смерть, но ее спасли врачи. Сердечно-легочная реанимация оказалась успешной. К сожалению, малышка пока кислородозависимая.

"У нее нет самостоятельного дыхания, ребенок нуждается в постоянном портативном аппарате ИВЛ. Для установки переносного аппарата ИВЛ девочке поставили трахеостомическая трубка. Если ребенок будет совершать самостоятельное дыхание, трубку извлекут. Пока по результатам МРТ-исследований головного мозга ребеночек сам дышать не может", - констатировала врач-анестезиолог-реаниматолог Детской клинической больницы № 3 Минска Анна Пядова.

Дальнейшее лечение девочке предстоит в областной больнице. Чтобы перевести ее, подключат реанимационную консультативную бригаду 3-й больницы. Это их профиль - транспортировка детей в критическом состоянии. Для оказания качественной медпомощи в единственном детском реанимобиле Минска усовершенствовали транспортировку - при необходимости неонатальных пациентов могут перевозить в термонейтральных условиях, в специальных транспортных кювезах. Во время езды постоянно контролируют частоту дыхания, сердцебиение, сатурацию, артериальное давление, делают ЭКГ.

Сложно оставаться равнодушным, когда понимаешь, кого перевозишь и какие испытания выпали на конкретную малышку. Это палеотивный ребенок, поэтому остается надеяться разве что на чудо. А вообще, у врачей нет легких пациентов.

"Что запоминается? Например, клиническая смерть, а после успешной реанимации спустя время узнаешь, что этот человек полноценно живет, общается. Нет сильнее эмоций, которые испытывает доктор, когда понимает, что спас жизнь человеку. В этой профессии не остаются надолго. Остаются только те, кто действительно предан этому делу", - поделилась врач выездной бригады подстанции № 5 станции скорой медпомощи Минска Галина Матусевич.

Галина Матусевич

Все вызовы делятся на экстренные и неотложные, и от этого напрямую зависит время ожидания скорой помощи. Если речь идет об экстренной ситуации, где есть угроза жизни пациентов, то бригада должна приехать на место в течение 20 минут с момента звонка. К таким случаям относят ДТП, падение с высоты, потерю сознания, судороги, нарушение сердечного ритма, высокую температуру, сыпь у детей до трех лет.

Александр Жинко:

"В европейской, американской, канадской системе больше работают парамедики, и объем помощи на догоспитальном этапе минимален. Там нацелены на транспортировку в стационар, где в дальнейшем оказывается помощь. Но есть состояния, которые требуют оказания помощи здесь и сейчас - тот же острый коронарный синдром, острая желудочная недостаточность, бронхиальная астма, различные травмы, ДТП. То есть где помощь надо оказать прямо сейчас, а не взять в машину и куда-то человека отвезти".

Объем услуг, которые оказывают белорусские бригады, является одним из самых широких на постсоветском пространстве. По Беларуси действует 870 бригад. Если экстренный вызов получен в городе, то врачи должны прибыть на место до 20 минут, на неотложный вызов - до 75 минут (в сельской местности нормативы шире - 35-90 минут), но принципы остаются теми же: специалисты должны приехать вовремя и стабилизировать пациента еще до госпитализации.

Экстренная помощь в Беларуси бесплатная не только для граждан страны, но и для жителей России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Молдовы и Украины. Однако бесплатность действует только до тех пор, пока есть угроза жизни. Как только состояние стабилизировано и помощь становится плановой, вступают в силу другие правила, в зависимости от гражданства, страховки или вида на жительство.

Галина Матусевич: "Самопожертвование сюда не входит. Но входят люди, которые умеют управлять собственными эмоциями, быстро принимать решения, быть уверенными в своих знаниях и в принятом решении, которые умеют работать слаженно в команде, при этом не только слушать, но и слышать друг друга. Эмоции нужно отключить, потому что когда происходят трагические случаи, надо умело подобрать слова. А это очень сложно объяснить родственникам, что и почему происходит в данной ситуации".

Факт Всего в службе скорой помощи работают около 10 тыс. сотрудников, из них 2,3 тыс. - в Минске.

Сегодня сотрудники скорой приезжают на вызовы с персональными видеорегистраторами, которые записывают все действия медиков, их общение с пациентами и их родственниками. Это действительно своего рода защита. Есть случаи в практике грубого отношения и физического насилия над медиками. Фельдшеры скорой всегда работают на чужой территории - в этом и кроется опасность и ответственность.

Александр Жинко сообщил, что в регионах, в том числе и в Минске, прорабатывается вопрос о возможном появлении тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи. Помимо этого, в Минске рассматривается вопрос о программировании кнопки на радиостанции. В случае необходимости, нажав на эту кнопку, по данному месту нахождения рации, приедут сотрудники милиции.

Скорая помощь - это про спасти любой ценой и помочь, несмотря на большие расстояния. Когда трагедия случилась под Брянском, и белорусских школьников надо было везти на родину и лечить здесь, кареты скорой, реанимации их везли домой.

Главное фото: sb.by