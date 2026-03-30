Тихая эпидемия: как в Беларуси борются с проблемой лишнего веса

Сегодня мы живем в мире скоростей. Быстрый интернет, быстрое свидание, быстрая еда. Утром не успели позавтракать - схватили кофе, который обычно пьется по пути на автобус, метро или в автомобиле. Жизнь превратилась в гонку. Но с кем мы соревнуемся, когда главная ценность - наше здоровье?

Будто за спиной крылья, жительница Минска Ольга Кляновская идет летящей походкой в сторону своей мечты. До заветного числа осталось несколько килограммов, а три года назад женщина с трудом могла завязать шнурки, ведь стрелка весов замирала возле 157 кг.

Ольга Кляновская

С внематочной беременностью Ольга попала в больницу в 2013 году. После этого пришлось сидеть на гормонотерапии, а с лечением сильно рос аппетит. "Виноваты не препараты, а мой аппетит. Я могла съесть шампур шашлыка и сверху салат или большую шаурму, а сверху десерт и кофе. Баланс КБЖУ соблюдался, но учитывая расчетную массу веса, есть надо было мегамного. Какое-то время выдерживала, худела на 10-15 кг, но набирала потом обратно 20-25 кг. Много запретов, от них начинались стрессы, а они приводили к срыву и заеданию", - поделилась Ольга.

В конце 2023 года она поняла, что с трудом завязывает шнурки, не может долго ходить - начиналась одышка. После нескольких лет срывов женщина решила свернуть в сторону бариатрии - это операция, уменьшающая объем желудка или меняющая работу кишечника. Ольге постоянно необходимо принимать витамины и контролировать уровень железа. Всасываемость питательных веществ нарушена.

Факт Около 400 подобных операций проводят в Беларуси ежегодно.

И если сейчас в голове мысль "меня это не коснется", приведем факты. По данным ВОЗ, насчитывается уже более 1 млрд человек в мире с диагнозом "ожирение". Это каждый восьмой на планете. И главная опасность - проблема больше не в лени или возрасте.

Жители городов стали меньше двигаться, магазины расположены в шаговой доступности, на полках предложено изобилие переработанных продуктов и яркие упаковки. Из-за сидячей работы, часто удаленной, увеличивается число молодых людей с избыточной массой тела. Дети вместо подвижных игр выбирают виртуальные. По данным Всемирной федерации ожирения, к 2040 году заболеванием будут страдать более 220 млн ребят в возрасте от 5 до 19 лет.

По данным Всемирной федерации ожирения, к 2040 году заболеванием будут страдать более 220 млн ребят в возрасте от 5 до 19 лет

Среди зумеров даже закрепился тренд - бэдроттинг (дословно "гниение в постели"). Подростки часами лежат в кровати и листают ленты соцсетей. И "снекификация", когда любой прием пищи заменяется перекусом из пакета. В результате получается цепочка: малоподвижный образ жизни, хронические заболевания, неправильное питание.

Психолог Вероника Манкевич объяснила, что в основном "залеганием" в кровати страдают дети, посещающие 9-11 класс. Хорошо бы, если бы они просто отдохнули и пошли что-то делать дальше, но, к сожалению, подростки серфят ленты соцсетей и едят фастфуд, отчего организм не восстанавливается. "Идет поглощение информации и больший расход энергии. Если мы не поймем, какую потребность мы закрываем едой, если не почувствуем свое тело, этот круг невозможно будет разорвать. Запреты и диеты уже работать не будут", - добавила специалист.

Вероника Манкевич

Мы постоянно спешим и забываем, что жизнь не спринт, а марафон. Его нельзя пробежать лишь на гамбургерах. И если речь идет о здоровье, то большая часть успеха находится в тарелке. Соберем корзину из пяти продуктов, чтобы в сочетании получить разное блюдо.

В корзину вместо сладостей рекомендуется положить яблоки - продукт, богатый клетчаткой. А благодаря бананам и картофелю можно получить быстрые углеводы.

"Важно разнообразное питание, потому что только так есть возможность получить все витамины и минералы. В корзину стоит положить также помидор, огурец и перец, можно добавить безжировую сладость - курагу", - пояснила врач-диетолог Светлана Кашицкая.

Самый важный нутриент - белок. Его в достаточном количестве содержится, например, в филе курицы и сыре.

Кстати, вес человека на 40-70 % зависит от наследственности, но гены - лишь скрипка, на которой нужно научиться играть. Влияют на лишние килограммы нарушение пищевого поведения, гиподинамия, сбои в эндокринной системе и окружающая среда. Исследования показывают, что даже отсутствие регулярного завтрака способно запустить механизм набора веса. Организм пугается и включает режим спасения.

Владислав Морозик, врач-эндокринолог, врач-диетолог:

"Количество гормонов сытости и голода меняется во время серьезного ожирения. Но это не основной фактор. Ожирение вообще одна из самых стигматизированных проблем. Часто многие пациенты слышат фразы "перестань есть, и у тебя все получится". Но большинство пациентов с ожирением едят гораздо меньше, чем им положено физиологически. Они потребляют калорий гораздо меньше, но не худеют, потому что организм умеет адаптироваться к дефициту калорий. Большой вклад в лечение ожирения вносит работа команды: врач-терапевт, это врач-диетолог, это психолог, врач-психотерапевт".

Владислав Морозик

С 2025 года разделяют доклиническое и клиническое ожирение. При втором повышенная масса тела уже разрушает организм. В Беларуси кроме привычных УЗИ, анализов, проверки ритма сердца и давления полностью обследоваться можно по программе "Паспорт здоровья" - это ранняя диагностика заболеваний и оценка рисков.

Этот метод позволяет оценить адаптационные возможности организма, то есть приспособляемость к изменению внешней и внутренней среды. Объемная сфигмография позволяет оценить артериальное давление на четырех конечностях, что не позволяют сделать другие методы исследования, а также оценить жесткость сосудистой стенки, сосудистый возраст, которые являются четкими предикторами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Скрининговый метод позволяет выявить наличие остеопороза. Он стал бичом современного мира. Делают и биоимпедансометрию (оценка индекса массы тела и оценка состава тела).

Ежегодно около 3 млн человек умирают из-за последствий избыточного веса или ожирения. И здесь не только вопрос системы здравоохранения. По оценке Всемирной организации по борьбе с заболеванием, если сохранится нынешний тренд, расходы на предотвращение и лечение ожирения в мире к 2035 году превысят 4 трлн долларов.

Если взглянуть на карту мира, самый высокий уровень ожирения среди взрослых сосредоточен в небольших островных государствах Океании и Карибского бассейна.

Рейтинг стран по уровню ожирения у взрослых

С детьми картина меняется.

Рейтинг стран по уровню ожирения у детей

Мировые подходы в борьбе с ожирением разные. В Великобритании для производителей действует налог на сахар в газированных и молочных напитках. В Японии на законодательном уровне обязывают следить за шириной талии. В Чили на упаковках продуктов с высоким содержанием натрия, сахара, жиров нанесены черные предупреждающие знаки. Венгрия ввела налог на пустые калории. Скандинавские страны делают ставку на урбанистику, велодорожки, парки, доступные зоны спорта.

Белорусские продукты популярны во всем мире, при этом большинство из них рождается в научных лабораториях. Центр по продовольствию Национальной академии наук сотрудничает со всеми промпредприятиями страны. Разрабатывают рецептуры и технологии для мясо-молочной, кондитерской отрасли, производства напитков. В связке с медиками получается полезная продукция.

белорусская халва подсолнечная

"Снижают содержание легкоусвояемых сахаров, заменяя их на высокобелковые компоненты, клетчатку, цельнозерновую муку. Используются более современные ингредиенты, например, подсластители, что снижает энергетическую ценность продукта. Это халва, зефир, желейные изделия, диабетический шоколад. Чтобы создать полезный для ребенка продукт, уменьшается содержание сахара за счет подбора ингредиентов, например, более сладких фруктов или низкокислотных овощей", - рассказала заместитель гендиректора по научной работе и стандартизации НПЦ по продовольствию НАН Беларуси Наталья Комарова.

К слову, линейка детского печенья белорусского производства пользуется большим спросом у потребителей на отечественном рынке. Основной рынок поставки - Российская Федерация, но также продукция предлагается и на рынке Китайской Народной Республики, Казахстана, Армении, Узбекистана. Сейчас прорабатывается новый контракт по поставкам печенья для детей на рынок Туркменистана.

шоколадное печенье "Слодыч"

Врачи называют проблему ожирения тихой эпидемией. Она не требуют масок и карантинов, а просто сокращают жизнь. Люди стоят на грани, за которой не только лишний вес, но и вопрос будущего поколений. Но решение проблемы скучное - употреблять меньше сахара, больше двигаться, посещать врача до появления симптомов и вести честный разговор с собой - действительно ли присутствует ощущение голода или это желание заглушить тревогу?

Почему здоровье начинается с осознанного питания, движения и своевременной диагностики. Почему запреты и строгие диеты не работают, а работает баланс и поддержка специалистов в борьбе с лишним весом. Об этом и не только смотрите в специальном репортаже.