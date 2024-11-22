Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь призван найти не только самых знающих, но и смелых, инициативных и находчивых школьников. Участникам проекта предстоит удивлять своими знаниями не только сверстников, но и взрослых, которые, к слову, находят ответы далеко не на все вопросы.