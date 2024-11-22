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Совместный проект Белтелерадиокомпании и Министерства образования Республики Беларусь призван найти не только самых знающих, но и смелых, инициативных и находчивых школьников. Участникам проекта предстоит удивлять своими знаниями не только сверстников, но и взрослых, которые, к слову, находят ответы далеко не на все вопросы.
Чтобы принять участие в масштабном образовательно-соревновательном проекте, ребята проходят отборочные туры в своих школах и районах. Самые активные и талантливые 5-11-классники борются за ценные призы и почетное звание победителя шоу в своей возрастной категории. Победители получают дипломы, личные призы, а также подарки, предназначенные для всего класса школы, которую представляет участник.