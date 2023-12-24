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Герои
Герои. Трансформация | 2 выпуск | Команда Форсаж
Герои! Настоящий герой всегда идет до конца. И никакие препятствия не заставят его повернуть назад. Нам выпал шанс узнать как абсолютно разные люди преодолевают себя на пути трансформации в героев. Новый сезон шоу "ГЕРОИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ" раскроет вам тайну: претенденты на титул "Героев" уже среди нас! Для полной трансформации ГЕРОЕВ 300 тонн воды смешалось со слезами проигравших, 25 тонн железных конструкций - со стальными нервами участников, 60 тонн песка стали местом, где были утеряны мечты на победу. Более 100 участников кастинга и только 48 избранных получили возможность пройти испытания на арене, побороться за титул "Героев" и денежный приз в размере 45 тыс. белорусских рублей. В этом сезоне между собой сразятся люди разных профессий и разных судеб. Что поможет участникам преодолеть собственные возможности? Мечта, жажда экстрима или личная боль? Настоящие герои приходят, когда они очень нужны.
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