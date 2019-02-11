"ЧП.BY" (11.02.2019)

- Трагедия и шок. Что происходило сегодня в Столбцах, где от рук десятиклассника погибли учительница и подросток.

- После столкновения – сразу вспыхнула. В жуткой аварии на Слуцкой трассе фактически сгорел 25-летний житель столицы.

- Через зеленый коридор - с 70коричневыми брикетами. На погранпереходе задержан путешественник из России – он попытался сбежать.

- Четверо – скончались, пятая – стала инвалидом. Начало суда по трагедии на Скидельском сахарном комбинате.

- Друзья – не верят, а он – вину признает. Академик Белецкий – сегодня предстал перед судом.

- И даже кусочек сыра не пощадили… В хитросплетениях с кражей из квартиры в столице сумели разобраться оперативники.



