Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПанорамаНовостиНовости. Центральный регионНавіны надвор'яКраінаЧП.byНовости регионаЗона ХЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Выпуски

21 видео

"ЧП.BY" (11.02.2019)

- Трагедия и шок. Что происходило сегодня в Столбцах, где от рук десятиклассника погибли учительница и подросток.
- После столкновения – сразу вспыхнула. В жуткой аварии на Слуцкой трассе фактически сгорел 25-летний житель столицы.
- Через зеленый коридор - с 70коричневыми брикетами. На погранпереходе задержан путешественник из России – он попытался сбежать.
- Четверо – скончались, пятая – стала инвалидом. Начало суда по трагедии на Скидельском сахарном комбинате.
- Друзья – не верят, а он – вину признает. Академик Белецкий – сегодня предстал перед судом.
- И даже кусочек сыра не пощадили… В хитросплетениях с кражей из квартиры в столице сумели разобраться оперативники.

Похожие программы