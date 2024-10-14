Из обычных рабочих - сделали воинов! Как воюет 95-й стрелковый полк "Оплот" в Донбассе

23.11.2024 16:00

95-й стрелковый полк "Оплот" сформирован в 2022 году. Многие, кто пришел служить, знают о войне с 2014 года не понаслышке - так как почти все местные дончане. В таких сложных условиях приходится разрабатывать свои эффективные инструменты для действий на местности. О работе в военное время с места событий расскажет Ксения Лебедева.