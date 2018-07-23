ДТП из 4 машин произошло на 47-м километре дороги Минск - Молодечно - Нарочь

И еще одна авария из-за того, что водитель уснул за рулем, во всяком случае, такова версия произошедшего по информации ГАИ. ДТП произошло вчера на 47-м километре дороги Минск - Молодечно - Нарочь. Сообщается, что 45-летний мужчина также на микроавтобусе "Рено" выехал на встречку. В результате такого маневра образовалась авария из 4 машин. В происшествии оказались задействованы автомобили "Сааб", "Фольксваген - Пассат" и "Пежо - Эксперт". Два человека в ДТП получили травмы. Они были госпитализированы. В ГАИ говорят о том, что все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.