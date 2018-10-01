Лопнувшее колесо стало причиной аварии в Ганцевичском районе

Причиной аварии в Ганцевичском районе стало лопнувшее колесо - это предварительная информация дорожной милиции. Во время движения за рулем "ситроен" находилась женщина, которая не смогла удержать автомобиль при экстренной ситуации. Минивэн съехал с дороги в кювет. Судя по вмятинам, машина успела перевернуться. В результате инцидента водитель получила сильный удар головой. На место происшествия выезжали спасатели, ГАИ и скорая.