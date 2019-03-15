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МВД заявляет о задержании 51-летнего криминального авторитета из Полоцка
15.03.2019
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МВД заявляет о задержании 51-летнего криминального авторитета из Полоцка
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Мужчина скрывался от правоохранителей в Москве на протяжении нескольких лет. Российские стражи порядка обвинили его в организации преступной деятельности по подделке визовых документов. Оперативники ГУБОП и бойцы ОМОНа задержали фигуранта в Городецком районе. По данным правоохранителей, в Витебской области обвиняемый получил шенгенскую визу. По подложным документам, выезжал в Евросоюз и встречался с представителями криминального мира для сотрудничества в сфере нелегального автобизнеса, контрабанды табака и поставок запрещенной продукции из Европы в Россию. Сейчас мужчина в СИЗО в ожидании депортации.