Подпольное казино в Минске работало под видом спортивных мероприятий

Подпольное казино в Минске. Нелегальный покерный клуб вывели на чистую воду сотрудники финансовой милиции. Как выяснилось, под видом спортивных соревнований организаторы проводили азартные игры со ставками. Причем специального разрешения на осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса у казино не было. Таким образом подпольный покерный клуб функционировал три года и принес своим владельцем около 50 тысяч рублей. О том, как флеш-рояль в руках аферистов оказался обычном блефом, расскажет Юрий Шевчук.

Когда Поль Сезанн писал свою знаменитую серию из пяти картин "Игроки в карты", он явно не догадывался, что со временем одно из его полотен займет второе место в списке самых дорогих картин, когда-либо выставлявшихся на аукционе. Подобно классику, белорусские поклонники этой игры также не догадывались, что карточная забава принесет им баснословный заработок.

Свой покерный клуб минчане организовали более трех лет назад. Со временем поняли, что игра может приносить не только удовольствие, но и заработок. Так под видом спортивных соревнований в клубе появились игры на деньги. И все бы ничего, но организаторы не позаботились о том, чтобы получить специальное разрешение на осуществление предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса.

В итоге это обернулось тем, что обычный покерный клуб превратился в подпольное казино. Вряд ли организаторы этого не понимали... Скорее всего, их устраивала подобная игра в блеф. Ведь платить повышенную налоговую ставку было не нужно, а значит, чистый заработок был куда выше, нежели при раскладе законного бизнеса.

Со временем в игру шулеров вмешались сотрудники финансовой милиции. После первой же раздачи выяснилось, что на руках у организаторов подпольного казино далеко не флеш-рояль, а всего лишь пара шестерок. Такой блеф оперативники оценили как незаконную предпринимательскую деятельность.