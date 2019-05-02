Абсолютно нелепый конфликт, который на данный момент следователи квалифицируют как убийство. Город Березовка в Лидском районе, общежитие. На общей кухне три женщины, каждая занята своим делом. Кто-то развешивает белье, кто-то жалуется на жизнь. Сложившуюся ситуацию и конфликтом назвать сложно, но как уже сейчас рассказывают в милиции… Незадолго до полудня 43-летняя женщина развешивала только что постиранные вещи, особенность здания такова, что балкона нет, а за окном натянуты веревки. По предварительной версии, в этот момент к ней подошла соседка и стала сетовать на проблемы, вскользь упомянула, что жить так надоело. Что произошло потом, точно сказать сложно, хозяйка толкнула жалующуюся соседку в открытый проем. В последний момент одумалась и успела схватить падающую женщину за ногу, однако удержать не смогла - та упала вниз головой с третьего этажа.



Следователи выясняют обстоятельства гибели 50-летней женщины в Березовке. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В его совершении подозревается 43-летняя соседка, которая задержана. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности, в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения. Эта информация уже от Гродненского СК.