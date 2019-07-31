В Москве задержали убийцу 24-летней Instagram-блогерши, тело которой было найдено 27 июля на съемной квартире. Подозреваемый, некий Максим Гареев, ухажер девушки, дал признательные показания. По словам мужчины, сам он работает в IT, однако убитая якобы не оценила его ухаживаний. Мол, она неоднократно принижала финансовые возможности и сексуальное достоинство.



Так ли это, предстоит выяснить следствию, однако способ, который выбрал злоумышленник, поразил даже бывалых правоохранителей - девушку нашли в чемодане, голой и с множественными ножевыми ранениями. Продолжит тему Александр Камович.



Первыми тревогу забили родители 24-летней Екатерины Караглановой, интернет-блогера. Она не выходила на связь несколько дней. Родственники связались с хозяином квартиры, которую снимала Екатерина, чтобы тот проверил ее. Когда мужчина пришел по адресу, перед ним открылась страшная картина. Девушку зверски убили, а ее тело находилось в чемодане. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Первоначально основной версией следователи рассматривали ревность. Кроме того, в СМИ всплыли некоторые непроверенные детали, якобы девушка занималась эскортом, а убийца мог быть одним из ее клиентов.



Это уже оперативное видео допроса задержанного. Подозреваемый Максим Гареев. Он признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. По неподтвержденной информации, мужчина работник IT, ранее судимый. Мотивом своего преступления мужчина назвал унижения от возлюбленной.



О девушке известно, что она студентка одного из московских вузов. Известна она больше в Instagram. На ее страничку подписано уже больше 90 тысяч пользователей. В последние годы она много путешествовала и делилась с подписчиками впечатлениями о странах.



По факту убийства в СК России возбуждено уголовное дело. Пока по части 1, т.е. подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование уголовного дела еще продолжается. Добавим, что девушка не дожила до 25-летия несколько дней.