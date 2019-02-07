Более 25 тысяч рублей ущерба и порядка 30 потерпевших. Сегодня в суде Московского района начались первые слушания по делу о мошенничестве. На скамье подсудимых - 45-летний мужчина. В течение 5 лет он заключал договоры на изготовление мебели и деревянных изделий. При этом, по данным СК, не имея ни желания, ни возможности их исполнять. Действовал подсудимый по отработанной схеме. После предоплаты от заказчиков мужчина просто-напросто исчезал, а деньги тратил на собственные нужды. К слову, он являлся индивидуальным предпринимателем и учредителем различных предприятий. Известно, что ранее мужчина уже три привлекался к уголовной ответственности, в том числе из за аналогичное злодеяние. Сейчас он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Известно, что мужчина в разводе, у него на иждивении четверо детей, а интересы в суде он будет защищать сам, без помощи адвоката.

