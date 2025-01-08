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Время выбрало нас | Прорыв в белорусской кардиологии | Чеканка монет | Миролюбивый имидж Беларуси

08.01.2025

Сегодня вспоминаем ещё одну страницу прошлого нашей Беларуси в проекте "Время выбрало нас" - 2016-й год. - За официальным Минском закрепляется имидж полюса стабильности - Мы запускаем в космос первый спутник связи - Начинаем чеканку государственных монет

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Время выбрало нас | Прорыв в белорусской кардиологии | Чеканка монет | Миролюбивый имидж Беларуси