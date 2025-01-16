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Время выбрало нас | Протесты в Беларуси 2020| Попытка свержения власти | 2 часть
16.01.2025
Ещё не закрылись избирательные участки, но во многих районах города Минска уже вспыхнули массовые беспорядки. Уже происходили нападения на сотрудников ОМОН. - Кто стоял за попыткой свержения власти? - Кто строчил фейки? - Как разжигали ненависть белоруса к белорусу? Инфообслуга работала по методичке "Шарпа", раскачивая страну с помощью ячеек провокаторов.
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