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Время выбрало нас | Протесты в Беларуси 2020| Попытка свержения власти | 2 часть

16.01.2025

Ещё не закрылись избирательные участки, но во многих районах города Минска уже вспыхнули массовые беспорядки. Уже происходили нападения на сотрудников ОМОН. - Кто стоял за попыткой свержения власти? - Кто строчил фейки? - Как разжигали ненависть белоруса к белорусу? Инфообслуга работала по методичке "Шарпа", раскачивая страну с помощью ячеек провокаторов.

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Время выбрало нас | Протесты в Беларуси 2020| Попытка свержения власти | 2 часть