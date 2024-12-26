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Время выбрало нас | Строительство БелАЭС | World of Tanks | Запуск спутника | Золото Домрачевой
26.12.2024
Наша история и традиции. Глобальные события и судьбоносные решения прошлых лет, которые сегодня определяют место Беларуси на геополитической карте. Всё то, чем мы гордимся, то, что мы создавали вместе, за что боролись (порой вопреки внешнему давлению) - в нашем проекте "Время выбрало нас". - Космос наш! На орбиту отправляется первый белорусский спутник - Атомной станции быть: на площадке строительства Президентом заложена капсула с посланием потомкам - В стране - новый музей современной белорусской государственности. В полях - рекордный каравай. А "Мир танков" захватил планету
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