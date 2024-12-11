В открытом доступеОжившие строки памятиГеноцид. Без права на жизньБез ретушиБеларусь. Созидание. Время помнитьОсвобождение. День за днемТайны следствияБеларусь созидающаяИстории спасения. Жизнь на граниЖенщины страны СоветовВойна народнаяВремя выбрало нас

Время выбрало нас | Теракт в Беслане | НАТО расширяется | Первое ЦТ | Новое РНПЦ "Мать и дитя"

11.12.2024

Год 2004-й. Третий референдум в истории независимой Беларуси - народ сказал "да" Президенту Лукашенко. НАТО обрастает востоком вопреки обещаниям, происходит трагедия Беслана, наши медики борются за жизнь малышей. Белорусская "белая молния" Юлия Нестеренко - герой Олимпиады в Афинах. Проект "Время выбрало нас" .

Выпуски

14 видео

Время выбрало нас | Теракт в Беслане | НАТО расширяется | Первое ЦТ | Новое РНПЦ "Мать и дитя"