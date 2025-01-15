В открытом доступеТайны следствияБеларусь созидающаяБез ретушиОжившие строки памятиГеноцид. Без права на жизньИстории спасения. Жизнь на граниБеларусь. Созидание. Время помнитьОсвобождение. День за днемЖенщины страны СоветовВойна народнаяВремя выбрало нас

Время выбрано нас | COVID-19 | Мир критикует Беларусь | Запуск первого блока БелАЭС | 1 часть

15.01.2025

Каждый год - это особая страница в истории. Сегодня вспомним 2020-ый. Планету накрывает пандемия. В Беларуси первый пациент и свой путь борьбы с коронавирусом. Когда человечество заперто в 4-ёх стенах - спорт в массы несёт белорусский футбол, а память сохраняет парадный Минск. Европейская индустрия терпит бедствие, но БелАЭС зажигает свои первые лампочки в белорусских домах и даёт новый разряд для движения зелёной ветки метро.

Выпуски

20 видео

Время выбрано нас | COVID-19 | Мир критикует Беларусь | Запуск первого блока БелАЭС | 1 часть