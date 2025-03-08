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Концерт группы "Аура" с новой программой "Дуэты"
08.03.2025
Выпуски
9 видео
Концерт группы "Аура" с новой программой "Дуэты"08.03.2025
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню белорусской милиции05.03.2025
Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь23.02.2025
Концертная программа "Время выбрало нас" в Лиде | Марафон единства11.01.2025
XXX Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2024". Торжественное закрытие08.11.2024
XXX Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2024". Торжественное открытие01.11.2024
Концертная шоу-программа "Мамин праздник" ко Дню матери14.10.2024
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня создания Министерства промышленности13.10.2024
Концерт ко Дню народного единства18.09.2024
Концерт группы "Аура" с новой программой "Дуэты"
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