Концерт группы "Аура" с новой программой "Дуэты" 08.03.2025

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню белорусской милиции 05.03.2025

Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 23.02.2025