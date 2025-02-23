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Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
23.02.2025
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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7 видео
Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь23.02.2025
Концертная программа "Время выбрало нас" в Лиде | Марафон единства11.01.2025
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XXX Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2024". Торжественное открытие01.11.2024
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Концерт ко Дню народного единства18.09.2024
Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
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