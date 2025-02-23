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Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

23.02.2025

Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь