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XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". День первый
10.07.2024
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17 видео
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". День первый10.07.2024
Базарные истории | Конкурсный день | Подарок от Хелены Мерааи | Ани Лорак | 14.07.202414.07.2024
XXXIII фестиваль искусств "Славянский базар". Торжественное закрытие с участниками конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День второй: "Мировой хит"14.07.2024
Заметки с Базара | Фестивальная газета | Ночной Витебск | 13.07.202413.07.2024
XXХIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День первый "Славянский хит"13.07.2024
XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Гала-концерт "Союзное государство приглашает…"12.07.2024
Базарные истории | Кухня Славянского базара | Василек Лепса | Церемония открытия | 12.07.202412.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". Церемония награждения и гала-концерт с участием членов Международного жюри12.07.2024
XXXIII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске | Торжественное открытие11.07.2024
Базарные истории | Доброе утро, Беларусь | Белорусские дизайнеры | Олег Газманов | 11.07.202411.07.2024
Базарные истории | Красивая аккредитация | Город мастеров | Экскурсия по Витебску | 10.07.202410.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". День второй10.07.2024
Видеодневник. Закрытие "Славянского базара"20.07.2020
Видеодневник. День Украины20.07.2020
Видеодневник. День Союзного государства18.07.2020
Видеодневник. Открытие "Славянского базара"17.07.2020
Видеодневник. "Славянский базар - 2020". Последние приготовления и первые впечатления16.07.2020