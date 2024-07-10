3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыФильмыВажные событияАрхив видеогалереи
Славянский базар 2024
Базарные истории | Конкурсный день | Подарок от Хелены Мерааи | Ани Лорак | 14.07.2024
Последние видео
XXXIII фестиваль искусств "Славянский базар". Торжественное закрытие с участниками конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День второй: "Мировой хит"
Заметки с Базара | Фестивальная газета | Ночной Витебск | 13.07.2024
XXХIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День первый "Славянский хит"
XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Гала-концерт "Союзное государство приглашает…"
Базарные истории | Кухня Славянского базара | Василек Лепса | Церемония открытия | 12.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". Церемония награждения и гала-концерт с участием членов Международного жюри
XXXIII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске | Торжественное открытие
Базарные истории | Доброе утро, Беларусь | Белорусские дизайнеры | Олег Газманов | 11.07.2024
Базарные истории | Красивая аккредитация | Город мастеров | Экскурсия по Витебску | 10.07.2024