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XXXIII фестиваль искусств "Славянский базар". Торжественное закрытие с участниками конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День второй: "Мировой хит"
14.07.2024
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XXXIII фестиваль искусств "Славянский базар". Торжественное закрытие с участниками конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День второй: "Мировой хит"14.07.2024
Базарные истории | Конкурсный день | Подарок от Хелены Мерааи | Ани Лорак | 14.07.202414.07.2024
Заметки с Базара | Фестивальная газета | Ночной Витебск | 13.07.202413.07.2024
XXХIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2024". День первый "Славянский хит"13.07.2024
XXXIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Гала-концерт "Союзное государство приглашает…"12.07.2024
Базарные истории | Кухня Славянского базара | Василек Лепса | Церемония открытия | 12.07.202412.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". Церемония награждения и гала-концерт с участием членов Международного жюри12.07.2024
XXXIII Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске | Торжественное открытие11.07.2024
Базарные истории | Доброе утро, Беларусь | Белорусские дизайнеры | Олег Газманов | 11.07.202411.07.2024
Базарные истории | Красивая аккредитация | Город мастеров | Экскурсия по Витебску | 10.07.202410.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". День второй10.07.2024
XXII Международный детский музыкальный конкурс "ВИТЕБСК". День первый10.07.2024
Видеодневник. Закрытие "Славянского базара"20.07.2020
Видеодневник. День Украины20.07.2020
Видеодневник. День Союзного государства18.07.2020
Видеодневник. Открытие "Славянского базара"17.07.2020
Видеодневник. "Славянский базар - 2020". Последние приготовления и первые впечатления16.07.2020