Главная интрига нынешнего "Славянского базара" разрешится сегодня. Имя победителя конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск" назовут на концерте торжественного закрытия международного фестиваля искусств.

Несмотря на официальное закрытие василькового форума, проекты фестиваля пройдут и в понедельник. В этом году "Славянский базар" проводится с 9 по 15 июля.