В рамках Дней Союзного государства Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проводит мероприятия на городских площадках.

Самое крупное и зрелищное из них - гала-концерт "Союзное государство приглашает…", объединяющее на одной сцене ведущих мастеров искусств Беларуси и России. В этом году концертная программа получила название "Народное братство дороже всякого богатства".