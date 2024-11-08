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XXX Минский международный кинофестиваль "Лістапад-2024". Торжественное закрытие
08.11.2024
Торжественная церемония закрытия ХХХ Минского международного кинофестиваля "Лістапад" состоялась во Дворце республики. Сотни кинопоказов, десятки тысяч зрителей. Как рассказал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, практически на всех кинопоказах фестивальных лент был полный зрительный зал. Фильмы кинофестиваля "Лістапад" посмотрело более 30 тыс. человек, более полутора тысяч посетило различные мастер-классы и творческие встречи.
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