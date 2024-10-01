"ЧП.BY" (01.10.2024) 01.10.2024

- Вернулся в привычные апартаменты. Застолье рецидивистов в Гомеле закончилось поножовщиной - Охота вне закона. Завершено расследование уголовного дела в отношении браконьеров из Витебской области, которые с вертолёта застрелили бурого медведя - Почему пушистому жителю Бреста, решившему погреться, понадобилась помощь спасателей? - Оборудовали 70 тайников. Пара из Мозыря устроилась на подработку в наркомаркет - Узнали по ориентировке. В Ошмянах наряд Департамента охраны задержал подозреваемого в серии дачных краж - В неравном бою с витриной магазина победил закон. Дебошира из Витебска поймали по горячим следам благодаря камерам видеонаблюдения