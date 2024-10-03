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"ЧП.BY" (03.10.2024)

03.10.2024

- Увидев слёзы, сбежал. Житель Клецка пытался изнасиловать школьницу - Тушили сигареты и прикладывали раскалённый утюг. Завершено расследование уголовного дела по факту вымогательства у иностранцев - Почему пассажир пытался дать взятку сотрудникам ГАИ под Могилёвом? - Помогал распространять кокаин и мефедрон. Житель столицы устроился на подработку в наркомаркет - Вместо помощи - кража. Что вынесла из квартиры минчанина девушка, которую наняли в качестве сиделки? - Почему сотрудники магазина в Минске при виде постоянного покупателя сразу нажали тревожную кнопку?

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"ЧП.BY" (03.10.2024)