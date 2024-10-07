"ЧП.BY" (07.10.2024) 07.10.2024

• Оружие достал без видимой причины. На заправку с пистолетом пришёл мужчина в Дзержинском районе • Цена свободы - 11 тысяч рублей. Житель Борисова попытался “договориться” с инспекторами ДПС, предложив взятку • Огненное ЧП в строящемся ТЦ в Минске: все подробности • Пытался убедить, что везёт успокаивающий чай. Что на самом деле нашли у белоруса, который возвращался на Родину с заработков • Спирт покупал у дальнобойщиков. У жителя Бреста изъяли более 500 л алкоголя сомнительного качества • Кто явился с повинной в столичную милицию по факту кражи эко-транспорта?