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"ЧП.BY" (08.10.2024)

08.10.2024

• Плот сделал своими руками. В Западной Березине в Молодечненском районе утонул рыбак • Регулярно возле дороги оказывался нетрезвым. Под Минском пешеход дважды попал под колёса авто • Как оперативники обнаружили плантацию канабиса в Оршанском районе? • Деньги успела отвезти в соседнюю страну. В столице задержали пенсионерку, которая работала на аферистов • Хотел погасить долг. Минчанин забрал деньги из кассы одного магазина, чтобы вернуть в кассу другого • С каким орудием по улицам Бобруйска прогуливался местный житель?

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"ЧП.BY" (08.10.2024)