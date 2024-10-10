"ЧП.BY" (10.10.2024) 10.10.2024

• Вернулся на Родину и вновь оказался за решеткой. Минчанин, судимый за призыв к беспорядкам, создал 2 наркошопа • Требовал у незнакомца, чтобы тот оплатил его покупки. Пьяный мужчина в Оршанском районе в магазине достал нож и угрожал убийством • Обещать, не значит жениться. Брачный аферист выманил у минчанки крупную сумму. Следователи ищут потерпевших, в том числе - заграницей • На каждом рейсе экономил приличное количество топлива. Дальнобойщик из Лиды слил 3 тонны солярки • Почему житель Светлогорска поджег автомобиль своей экс-возлюбленной? • Подробности боя за кроссовки в Минске