"ЧП.BY" (11.10.2024) 11.10.2024

• Почему пожилая жительница Гродно поцарапала сразу 2 авто, причём один с нескольких сторон. Спойлер: удивились даже оперативники • Из-за чего поссорились, никто не помнит. Парень из Витебска ударил друга ножом - тот в реанимации • У нумизмата из Могилёва пропала коллекция монет. Его обворовала квартирантка • Провалил первое же задание. Задержан курьер телефонных мошенников из Ляховичей • Проработал почти 2 месяца. Под Минском наручники надели на закладчика из Гродненской области • Кто ухаживал за плантацией конопли недалеко от Новогрудка? • Пугающая находка. Что во время работы в столичной многоэтажке нашёл лифтёр? • Ружья, пистолеты, охотничьи ножи. В отделения милиции по всей стране белорусы приносят оружие • Как хранится опасный арсенал у минчан - узнавала наша съёмочная группа