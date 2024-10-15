"ЧП.BY" (15.10.2024) 15.10.2024

- О дальнейшей судьбе своих дочек даже не задумалась. На пожаре в Минском районе погибли двое детей, родители при этом были с ними дома - К ремонту так и не приступил. Мастера кузовных работ из Солигорского района подозревают в мошенничестве - Работа длилась около 20 дней, а в тюрьме рискует провести до 15 лет. В Центральном регионе задержан оптовый наркокурьер - Давал незаконные указания подчинённым. Пресечена преступная схема сокрытия падежа скота в Костюковичском районе - Не осознавали, что могут покалечиться. Правоохранители установили юных зацеперов из Минска - Счастливая история спасения лесного жителя в Бешенковичском районе. Спойлер: для благоприятного исхода пришлось применить смекалку