"ЧП.BY" (16.10.2024) 16.10.2024

- Шанса на спасение не было. Автомобиль врезался в дерево и вспыхнул в Свислочском районе - Выпил и себя не контролировал. В Лиде мужчина угрожал беременной жене - Житель Барановичей пошёл искать свою супругу после чужой свадьбы, а нашёл проблемы с законом - Обещали комфортные условия труда. В национальном аэропорту наручники надели на юную сутенёршу - Проскользнул мимо охраны в нерабочее время. Минчанин унёс из ресторана часть выручки и 2 бутылки элитного алкоголя - История о том, как швея-рецидивистка не смогла устоять перед модной вещью