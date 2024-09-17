"ЧП.BY" (17.09.2024) 17.09.2024

- Едва не унесло сильное течение. Житель столицы упал в технический пруд на глазах у сотрудника МЧС - Хотел развлечься. Меткий минчанин разбил чужой авто бутылкой - Как спасатели и лесники продолжают бороться с пожарами на Полесье? - Уничтожить пришлось почти 3 тонны мяса. Подпольный бизнес организовал житель Чаусского района - Промышлял в нескольких столичных магазинах. Любителя сладкого задержали сотрудники Департамента охраны - Почему минчанин, который по совету приятелей не стал пользоваться ворованным телефоном, всё же будет отвечать перед законом?