"ЧП.BY" (17.10.2024) 17.10.2024

- Рискнули нарушить ПДД и выйти на проезжую часть. В Пинске и Лепеле погибли пенсионеры - Минчанин продал машину за пачку валюты. Сколько банкнот с портретом Бенджамина Франклина оказались подделкой, узнавали эксперты - Сколько живых лобстеров из Дубая приземлились в национальном аэропорту "Минск", рассказали таможенники - Наркотики хранил буквально во всех ёмкостях, которые смог для этого приспособить. У жителя Витебска дома обнаружено 10 килограммов марихуаны - Знал, где спрятаны ключи от квартиры. Житель Лепеля, пользуясь доверием хозяев, обворовал своих приятелей - Сколько стоит громкое поздравление с важным событием, сделанное ранним утром?