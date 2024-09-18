"ЧП.BY" (18.09.2024) 18.09.2024

- Боеприпас сдетонировал. В Рогачёвском районе погиб "чёрный копатель" - Об аварии решил не докладывать руководству. Подробности расследования ЧП на производстве в Солигорском районе - Зачем житель Гомеля сам себе продлил срок пребывания в ИВС? - Не внесла ни одного платежа. Минчанка оформляла телефоны в лизинг по чужим паспортным данным - Состояли в инспекции по делам несовершеннолетних. В Бресте подростки обворовали летнее мини-кафе - Что житель Гродно сделал с арбузом, который ему не понравился?