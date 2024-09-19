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"ЧП.BY" (19.09.2024)

19.09.2024

- Готовый сценарий к блокбастеру. Житель Барановичей решил убить кредитора, чтобы не возвращать долг. Спойлер: Фортуна от него отвернулась - Уверял, что бывшая жена сама ударила себя ножом. Подробности семейной драмы в столице - Как житель Могилёвского региона погиб из-за обычной табуретки? - Журналисты в погонах. 40 лет пресс-службе МВД Беларуси - Большой разговор в студии программы

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"ЧП.BY" (19.09.2024)