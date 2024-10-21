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"ЧП.BY" (21.10.2024)

21.10.2024

• На предупреждения не реагировал. Житель Ивацевичского района пошёл с бензопилой на милиционеров, принялось оружие • Роли были чётко распределены, кто-то уже занимался незаконным оборотом запрещенных веществ. Квартет нарко-курьеров задержан в Могилёве • Почему мужчина в Дрибинском районе стал крушить железнодорожную станции и атаковал автомобили? • Урожай на десятки тысяч пришел в негодность. В Могилёвском регионе выявлены факты бесхозяйственности • Не стали дожидаться предпраздничной суеты. Минчане хотели приобрести главный атрибут Нового года, но стали жертвами аферистов • Любитель свежей прессы задержан в столице

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"ЧП.BY" (21.10.2024)