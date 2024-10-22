"ЧП.BY" (22.10.2024) 22.10.2024

• Действовал из "чистых" побуждений. Скандал из-за порядка в одном из общежитий Бреста едва не закончился трагически • Неловкий вопрос решить хотела за деньги. В Костюковичском районе женщина пыталась дать взятку сотрудникам ГАИ • Как житель Сморгони, который уснул в багажнике чужой машины, пояснил свою ненависть к автовладельцам? • Во время обыска обнаружили больше 170 тысяч рублей. В Гомеле задержан администратор онлайн-наркошопа • Хотел помочь незнакомцу, а тот его ограбил. Эксперты помогли установить личность незваного гостя, который пришёл в дом жителя Браслава • Что грозит парню из Столинского района за жестокую шутку над односельчанкой?